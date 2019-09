Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 215

Kiel (ots)

Heute Morgen gegen 7:45 Uhr wurde die Feuerwehr Kiel zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 215 in Fahrtrichtung Neumünster gerufen. Ein PKW war im Bereich des Parkplatzes Rumohr West von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Baumgruppe geprallt. Dabei geriet der PKW in Brand.

Ersthelfer konnten den schwer verletzten Fahrer aus dem brennenden PKW befreien. Nach Eintreffen des Rettungsdienstes wurde der Fahrer notärztlich versorgt und anschließend in ein Kieler Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr löschte den PKW sowie die ebenfalls in Brand geratene Böschung.

Im Einsatz waren der Löschzug der Hauptwache in Kiel, ein Rettungswagen des DRK Kiel sowie der Rettungshubschrauber Christoph 42 aus Rendsburg. Da die (meisten) Autofahrer in dem Rückstau eine vorbildliche Rettungsgasse gebildet hatten konnten die Einsatzkräfte zeitnah an der Unfallstelle eintreffen!

Medien-Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Kiel

Lagedienstführer

Telefon: 0431 / 5905 - 0

Fax: 0431 / 5905 - 147

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell