Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Unfallflucht

Schwarzer VW Golf beschädigt

Straelen (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 07:30 Uhr, und Mittwoch (04. September 2019), 07:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen VW Golf 7 vorne links an der Stoßstange. Der Unfall könnte auf einem Anwohnerparkplatz an der Straße Alter Venloer Weg passiert sein. Der Verursacher entfernte sich, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

