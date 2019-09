POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 18.09.2019

Polizeiinspektion Goslar

Flüchtiger Ladendieb / Zeugen gesucht

Am Mi., 18.09.2019, 09.45 Uhr, entwendete ein schwarz gekleideter jüngerer Mann in einem Langelsheimer Drogeriemarkt in der Langen Straße Kosmetikartikel. Als er beim Verlassen des Marktes die Diebstahlssicherung auslöste, wurde er von einer Verkäuferin aufgefordert, stehen zu bleiben. Er flüchtete jedoch zu Fuß in Richtung des ALDI-Marktes. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter Tel. 05326-97870 bei der Polizei in Langelsheim zu melden.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

