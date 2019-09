POL-GS: Polizeistation Langelsheim, Pressebericht vom 17.09.2019 / Nachtrag vom 16.09.2019

Polizeiinspektion Goslar

PKW in Grünstreifen geschleudert

Langelsheim. Am Montagmittag befuhr eine 55jährige Langelsheimerin mit ihrem Opel die L 515 aus Wildemann kommend in Richtung Lautenthal. Auf regennasser Straße geriet ihr PKW in einer Linkskurve ins Schleudern und landete im Grünstreifen des linken Fahrbahnrandes. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Mit PKW gegen Leitplanke gefahren

Lautenthal. Am Montagnachmittag befuhr eine 61jährige Goslarerin mit ihrem Hyundai die L 516 vom Sternplatz kommend in Richtung Lautenthal. Beim Durchfahren einer Rechtskurve geriet sie auf regennasser Fahrbahn mit ihrem PKW gegen die rechte Schutzplanke. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro.

Torsten Schmidt, Polizeioberkommissar

