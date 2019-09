Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 20.09.2019

Goslar (ots)

Schuppen aufgebrochen, Fahrräder gestohlen.

Goslar. In der Zeit von Dienstagabend, 20.00 Uhr, bis Mittwochvormittag, 09.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter die Tür des im Garten eines Reihenwohnhauses in der Wildensteinstrasse auf und entwendeten ein schwarzes E-Bike Scott Tour 10, 28er Reifengrösse sowie ein schwarzes Trekking-Rad Trekking-Rad Gudereit C75, 28er Reifengrösse. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Absperrbaken gestohlen.

Goslar. In der Zeit von Freitag, 13.09.19, 14.30 Uhr, bis Donnerstag, 19.09.19, 08.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter insgesamt u.a. 5 Absperrbaken samt Lichteinrichtung von einer Baustelle in der Zehntstraße, Bereich Zugang zum Neuwerksgarten. Dabei entstand ein Schadenb in derzeit unbekannter Höhe. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbruch in Wohnhaus.

Lutter. In der Zeit von Montagvormittag, 09.00 Uhr, bis Donnerstagvormittag, 09.24 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen des Küchenfensters in ein Wohnhaus im Dänenstieg ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, steht zur Zeit nicht fest. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Dänenstiegs bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbruch in Wohnhaus.

Goslar. Am Donnerstagvormittag, zwischen 09.05 und 11.50 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen der rückwärtigen Terrassentür in ein Einfamilienwohnhaus im Caspar-David-Friedrich-Weg ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten nach ersten Feststellungen einige Schmuckgegenstände. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Caspar-David-Friedrich-Wegs bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Kennzeichentafel beschädigt.

Goslar. In der Zeit von Dienstagnachmittag, 16.00 Uhr, bis Donnerstagnachmittag, 15.45 Uhr, verbogen bislang unbekannte die an einer Steinmauer in der Waldenburger Straße angebrachte Kennzeichentafel und urinierten dagegen. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von knapp dreißig Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Pkw zerkratzt.

Goslar. Am Montagmittag, zwischen 12.10 und 12.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen im Parkhaus in der Gutenbergstrasse abgestellten roten Ford Fiesta mit HZ-Kennzeichen, indem sie den Lack auf der linken Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Mehrere Verkehrsunfallfluchten.

Goslar. Am Mittwoch und Donnerstag ereigneten sich im Stadtgebiet insgesamt vier Verkehrsunfallfluchten:

Am Mittwoch, zwischen 08.30 und 18.15 Uhr, wurde die Heckschürze eines auf einem Parkplatz in der Klubgartenstraße abgestellten schwarzen Mitsubishi Space Star mit GS-Kennzeichen durch ein anderes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt.

In der Zeit von Mittwochabend, 20.00 Uhr, bis Donnerstagvormittag, 11.30 Uhr, wurde die hintere Stoßstange eines am Fahrbahnrand der Feldstraße abgestellten schwarzen BMW 320d mit GS-Kennzeichen durch ein anderes Fahrzeug, vermutlich mit Anhängerkupplung, beim Ein- oder Ausparken beschädigt.

Am Donnerstag, zwischen 09.35 und 18.30 Uhr, wurde die vordere Stoßstange eines auf dem Parkstreifen der Bornhardtstraße, Höhe Haus Nr. 4, ordnungsgemäß abgestellten grauen Opel Corsa mit GS-Kennzeichen durch ein anderes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt.

Am Donnerstag, zwischen 07.55 und 18.40 Uhr, wurde der vordere Kotflügel eines am Fahrbahnrand der Straße Am Heiligen Grabe, Höhe Haus Nr. 5, abgestellten schwarzen Volvo XC 90 mit GS-Kennzeichen durch ein anderes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken im linken Bereich beschädigt.

In allen Fällen entfernte sich der Verursacher mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben.

Bei den Taten entstand jeweils ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während der angegebenen Zeiträume möglicherweise entsprechende Beobachtungen im Bereich der angegebenen Vorfallsorte gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

