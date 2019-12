Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Einbeck (ots)

Einbeck (ho); Deinerlindenweg; Am 19.12.19, gegen 16:15 Uhr, befährt ein 75-jähriger Fahrzeugführer den Deinerlindenweg in Einbeck. Er fährt an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbei und lenkt sein Fahrzeug wieder zu früh nach rechts, sodass er mit dem geparkten Pkw kollidiert. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

