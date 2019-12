Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien an einer Schule

Northeim (ots)

Donnerstag, 19.12.2019, zwischen 13:00 und 18:00 Uhr Northeim, Wieterstraße

NORTHEIM (da) - Unbekannte Täter haben am gestrigen Nachmittag vermutlich einen öffentlichen Flohmarkt im Forum des Corvinianum Gymnasiums dazu genutzt, Farbschmierereien in der Schule aufzubringen. Hierbei wurden auch abgewandelte Symbole der rechten Szene mit Farbstiften an die Wände geschmiert. Aufgrund der Ausgestaltung und Wortwahl dürfte es sich bei den Tätern vermutlich um Kinder oder Jugendliche gehandelt haben. Die Polizei bittet Zeugen, die während des Flohmarktes auffällige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel.: 05551-7005-0 mit der Wache der PI Northeim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell