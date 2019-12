Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erneuter PKW-Aufbruch

Uslar (ots)

USLAR-VOLPRIEHAUSEN (js) Zwischen dem 16.12.19, 11.00 Uhr, und dem 18.12.19, 17.00 Uhr, wurde ein PKW, der in der Schachtstraße in Volpriehausen am Fahrbahnrand abgestellt war, durch bisher unbekannte Täter aufgebrochen. Aus dem Fahrzeuginneren wurde eine blaue Sporttasche mit Badesachen entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 400 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückgelassen werden sollen.

