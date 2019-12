Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Abbiegeunfall mit Leichtverletztem

Northeim (ots)

Donnerstag, 19.12.2019, 10:45 Uhr Northeim, Friedrichstraße

NORTHEIM (da) - Zu einem Unfall mit 2.000EUR Sachschaden und einem Leichtverletzten kam es am gestrigen Vormittag (19.12.19) gegen 10:45 Uhr in der Friedrichstraße. Ein 33-jähriger Mann aus Alfeld wollte mit seinem PKW von der Göttinger Straße nach links in die Friedrichstraße einbiegen. Hierbei übersah er einen Radfahrer, der an der Ampel die Straße überqueren wollte. Durch die Kollision wurde der 70-jährige Radfahrer aus Northeim leicht verletzt. Am Rad und dem PKW entstand leichter Sachschaden.

