Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Laubenaufbrüche in Bismarck

Gelsenkirchen (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 3. Dezember, 11 Uhr bis Donnerstag, 5. Dezember 2019, gegen 12 Uhr, kam es zu mehreren Laubenaufbrüchen in einer Kleingartenanlage am Trinenkamp. Unbekannte Täter brachen in insgesamt fünf Lauben ein. Zusätzlich wurden aus einem Lagerraum des Kleingartenvereins diverse hochwertige elektronische Gartengeräte entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall und/oder flüchtigen Tätern geben können. Bitte melden Sie sich unter 0209/365-8110 (KK 21) oder -8240 (Kriminalwache).

