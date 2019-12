Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: PKW aufgebrochen

Uslar (ots)

USLAR-SOHLINGEN (js) Zwischen dem 17.12.19, 15.00 Uhr, und dem 18.12.19, 05.00 Uhr, wurde ein PKW, der auf einem Parkplatz an der Uslarer Straße in Sohlingen abgestellt war, von bisher unbekannten Tätern gewaltsam aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurde ein Schweißhelm sowie Musikzubehör entwendet. Außerdem wurde das Handschuhfach durchwühlt. Die entwendeten Gegenstände haben einen Wert von ca. 1100 EUR, der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1600 EUR.

Am 17.12.19, zwischen 09.00 und 17.00 Uhr wurde ebenfalls ein PKW, der auf dem Volksbank-Parkplatz in Uslar, Wolfhagen, abgestellt war, aufgebrochen und daraus eine schwarz/weiß/graue Reisetasche entwendet. In dieser befanden sich Handtücher und Bekleidung. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 EUR.

In beiden Fällen wird um Hinweise an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000, gebeten.

