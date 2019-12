Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - (rb) in der Nacht zum Mittwoch - kurz nach Mitternacht - fiel ein 60-jähriger Fahrradfahrer in deutlichen Schlagenlinien fahrend in der Hildesheimer Straße auf. Eine Streifenbesatzung der Gandersheimer Polizei überprüfte den Mann und stellte deutliche Alkoholbeeinflussung fest. Der Fahrradfahrer musste sich einer Blutprobe unterziehen, die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

