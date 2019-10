Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Mercedes gestohlen; Sindelfingen-Maichingen: Quitten gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Leonberg: Mercedes gestohlen

In der Nacht zum Freitag, zwischen 19:30 und 08:00 Uhr, haben unbekannte Täter am Ellwanger Platz in Leonberg einen weißen Mercedes Typ GLE 350 D 4Matic mit Leonberger Kennzeichen im Wert von etwa 90.000 Euro entwendet. Das Fahrzeug war auf einem dortigen Stellplatz geparkt. Personen, die im Verlauf der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Böblingen, Tel. 07031/13-00, in Verbindung zu setzen.

Sindelfingen-Maichingen: Quitten gestohlen

Etwa einen Zentner Quitten haben Unbekannte im Verlauf dieser Woche von zwei Bäumen auf einem Grundstück an der Ecke Stuttgarter Straße/Buckenhaldeweg in Maichingen entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031/204050, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell