PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom Donnerstag, 17.10.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Fahrrad von Schulparkplatz gestohlen, Oberursel-Stierstadt, Römerstraße, Dienstag, 15.10.2019, 14:00 bis 15:45 Uhr

(ba) Bislang unbekannte Täter haben am Dienstagnachmittag ein schwarzes Trekkingfahrrad der Marke Trek Marlin von einem Schulparklatz in Oberursel-Stierstadt entwendet. Der Besitzer hatte sein Fahrrad gegen 14:00 dort abgestellt. Als er gegen 15:45 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass das Fahrrad gestohlen worden war. Das Fahrrad hat einen Wert von ca. 800 Euro. Die Polizei in Oberursel ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06171 - 6240 0 entgegen.

2. Auto in Oberursel zerkratzt, Oberursel, Zimmersmühlenweg, Mittwoch, 16.10.2019, 07:00 bis 15:00 Uhr

(ba) Einen im Bereich des Zimmersmühlenweg abgestellten Dacia Sandero haben bislang unbekannte Täter am Mittwoch zerkratzt. Eine 51-jährige Frau aus Eschborn hatte das Auto am Mittwochmorgen gegen 07:00 Uhr an der Straße abgestellt. Als sie gegen 15:00 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Kratzer auf der kompletten Beifahrerseite fest. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Oberursel unter der Rufnummer 06171 - 6240 0 zu melden.

3. Kind bei Verkehrsunfall verletzt, Bad Homburg, Gluckensteinweg, Mittwoch, 16.10.2019, 17:40 Uhr

(ba) Am Mittwochnachmittag verletzte sich ein dreijähriges Kind in Bad Homburg, als es über die Straße rennen wollte und dabei mit einem Auto zusammenstieß. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Dreijährige in Begleitung seines 11-jährigen Bruders auf dem Bürgersteig im Bereich des Glucksteinwegs zu Fuß unterwegs. In Höhe einer Schule riss er sich von der Hand des großen Bruders los und rannte über die Straße. Eine dort mit ihrem Toyota fahrende 64-Jährige konnte trotz sofortiger Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht vermeiden. Der Dreijährige wurde durch den Zusammenstoß verletzt und musste ärztlich behandelt werden.

4. Linienbus bei Verkehrsunfall beschädigt, Grävenwiesbach, Landesstraße 3457, Mittwoch, 16.10.2019, 09:30 Uhr

(ba) Ein 59-jähriger Busfahrer ist am Mittwoch gegen 09:30 Uhr mit seinem Linienbus auf der L3457 von der Fahrbahn abgekommen. Dabei wurde der Bus, in dem sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste befanden, so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Busses musste die Straße für ca. 3 Stunden gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell