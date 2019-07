POL-REK: 190709-1: Einbrecher scheiterten an der Hauseingangstür - Kerpen

Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

Einbrecher scheiterten an der Hauseingangstür - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis

Die Täter hebelten vergeblich an der Tür. Sie hielt der Gewalteinwirkung stand.

Am Sonntag (07. Juli) machten sich Einbrecher an der Haueingangstür eines Hauses in der Hermann-Löns-Straße zu schaffen. Gegen 02:30 Uhr wachte eine Bewohnerin des Hauses wegen verdächtiger Geräusche auf. Am Morgen bemerkten sie und ein weiterer Bewohner die Hebelspuren an der Tür und den verdrehten Bewegungsmelder der Außenbeleuchtung. Sie informierten die Polizei.

Guter Einbruchschutz muss nicht teuer sein. Lassen Sie sich von Fachleuten kompetent und zielführend beraten. Im Internet finden Sie unter: http://url.nrw/ZtV weitere Informationen rund um den Einbruchschutz. Die neuen Beratungstermine finden statt am

Mittwoch, 24. Juli 2019, 14:00 - 16:00 Uhr Freitag, 02. August 2019, 10:00 - 12:00 Uhr Mittwoch, 14. August 2019, 14:00 - 16:00 Uhr Dienstag, 20. August 2019, 14:00 - 16:00 Uhr Freitag, 30. August 2019,10:00 - 12:00 Uhr

Die Beratungen finden in der Regel in den Räumen der Beratungsstelle in Hürth, Luxemburger Straße 303a in Hürth statt.

Aufgrund der Größe des Veranstaltungsraums ist es erforderlich, sich telefonisch bei den Herren Schmickler (02233 52-4817) oder Carlier (02233 52-4824) anzumelden. (bm)

