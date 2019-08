Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.08.2019 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Ilsfeld: Öl auf der Fahrbahn

Rund 100 Quadratmeter Fahrbahn der Ilsfelder Steinbeisstraße waren am Montagmorgen, gegen 7 Uhr, mit Öl verschmiert. Wie sich herausstellte stellte ein Unbekannter an der Stelle bereits vor einigen Tagen einen Karton ab, in dem sich drei Tabakdosen befanden. Diese waren mit altem Motorenöl gefüllt. Aus irgendeinem Grund fiel eine der unverschlossenen Dosen um und das Öl lief aus. Zum Glück gelangte nur eine kleine Menge in die Kanalisation. Die Ilsfelder Feuerwehr war wegen der verölten Fahrbahn im Einsatz, der örtliche Bauhof zur Entsorgung der Dosen. Die Polizei hofft, dass jemand gesehen hat, wer den Karton in der Steinbeisstraße abstellte. Hinweise werden erbeten an das Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920.

