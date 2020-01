Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Auffahrunfall mit vier beteiligten Autos und zwei Verletzten

Recklinghausen (ots)

Donnerstag, gegen 17 Uhr, kam es auf der Weseler Straße zu einem Unfall mit vier beteiligten Autos, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Hier war eine 18-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen in Richtung Wulfen unterwegs. An der Rotlicht zeigenden Ampel in Höhe der Auffahrten zur A43 standen drei Autos. Die 18-Jährige fuhr auf das stehende Auto eines 61-jährigen Herners und schob dessen Auto auf die davor stehenden Autos eines 46-jährigen Esseners und eines 47-jährigen Rekeners auf. Bei dem Auffahrunfall wurden die 18-Jährige schwer und der 61-Jährige leicht verletzt. Beide wurden zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand 10000 Euro Sachschaden. Das Auto der 18-Jährigen musste abgeschleppt werden.

