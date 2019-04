Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Pkw aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter schlug am Samstagabend in der Zeit zwischen 20:10 Uhr und 20:49 Uhr die Beifahrerscheibe eines VW Polos ein und entwendete eine Handtasche aus dem Innenraum. Der Pkw stand vor einer Gaststätte geparkt in der Wurmbergstraße. In der Handtasche befanden sich persönliche Dokumente und mehrere Bankkarten. Am Pkw entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

