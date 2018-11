POL-BOR: Bocholt - Tannenbaumdieb erwischt

Bocholt (ots) - Etwas zu auffällig verhielt sich wohl ein 33-jähriger Radfahrer am Montag in Bocholt, nachdem er Polizeibeamte gesehen hatte. Von der Münsterstraße aus bog er - einen Tannenbaum auf dem Gepäckträger - flux in eine Seitenstraße, um wenige Augenblicke später ohne Baum wieder herauszukommen. Auf Nachfrage machte der 33-Jährige keine Angaben zur Herkunft des Baumes, sodass der Verdacht bestand, dass er diesen kurz zuvor gestohlen hatte. Zur Klärung der Eigentumsverhältnisse stellten die Polizisten den Baum, den sie in der Seitenstraße auffinden konnten kurzerhand sicher. Gegen den 33-Jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.

