Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Renningen und Bondorf

Ludwigsburg (ots)

Bondorf: Verkehrsunfall

Am Samstagmittag gegen 12:45 Uhr kam es auf der K1052 zwischen Mötzingen und Bondorf zu einem Verkehrsunfall in dessen Folge zwei Fahrzeuge von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Der 76 Jahre alte Fahrer eines Mercedes fuhr auf Höhe der Kleingartenanlagen aus einem Feldweg auf die K1052 ein. Dabei übersah er eine von links kommende 57-jährige VW-Fahrerin, die von Mötzingen in Richtung Bondorf fuhr. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurden beide beteiligte Fahrzeuge stark beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme befand sich eine Streife des Polizeireviers Herrenberg im Einsatz.

Renningen: Verkehrsunfall

Am Samstagvormittag gegen 11:30 Uhr ereignete sich in Renningen ein Verkehrsunfall. Die 43-jährige Fahrerin eines VW befuhr die Alte Bahnhofstraße in östlicher Richtung. An der Einmündung Rutesheimer Straße bog sie links ab. Dabei missachtet sie die Vorfahrt eines 43-jährigen VW-Fahrers, der die Rutesheimer Straße in nördlicher Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.500 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell