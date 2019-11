Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Feueralarm durch angebranntes Essen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 28.11.2019 wurde der Polizei Neustadt gegen 00:30 Uhr ein Brandmeldealarm in einer Unterkunft für Flüchtlinge in der Landwehrstraße mitgeteilt. Die Örtlichkeit wurde umgehend durch die Feuerwehr, den Rettungsdienst und die Polizei aufgesucht. Vor Ort konnte schnell der Auslöser für den Alarm herausgefunden werden. Einem namentlich bekannten Bewohner der Unterkunft geschah ein Missgeschick beim Brotbacken was zu leichter Rauchentwicklung führte. Zu Personen- oder Sachschaden kam es nicht.

