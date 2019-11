Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 27.11.2019 wurde gegen 23:30 Uhr im Rahmen einer Kontrollstelle in der Landauer Straße ein Fahrzeug mit Speyrer-Kennzeichen angehalten und kontrolliert. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle konnten bei dem 34-jährigen Fahrer drogentypische Verhaltensweisen festgestellt werden. Der Fahrer aus Speyer musste eine Blutprobe abgeben und muss nun mit einem Bußgeld von 500 Euro, einem Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg rechnen. Das Fahrzeug musste an der Kontrollörtlichkeit stehen bleiben.

