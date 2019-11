Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrer von E-Scooter unter Drogeneinfluss

Lambrecht (ots)

Am 26.11.2019 wurde gegen 18:00 Uhr in der Hauptstraße in Lambrecht der Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurden drogentypische Verhaltensweisen festgestellt, ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Der 30-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und muss nun mit 500 Euro Bußgeld, einem Monat Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg rechnen.

