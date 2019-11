Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Anhaltezeichen missachtet - Fahrer stand unter Drogeneinfluss und hatte keinen Führerschein

Bad Dürkheim (ots)

Am 26.11.19, gegen 17:25 Uhr fiel einer Funkstreifenbesatzung ein Pkw auf, der vom Leistadter Kreisel kommend auf der L 517 in Richtung Bad Dürkheim unterwegs war, hierbei mehrfach "Schlangenlinien" fuhr und fast nach rechts von der Fahrbahn abkam. Obwohl dem Fahrer optische und akustische Anhaltezeichen gegeben wurden kam er diesen nicht nach und gelangte über die Straße "Im Salzbrunnen" in die Sonnenwendstraße. Dort würgte er den Pkw mitten auf der Fahrbahn ab und trat nicht auf die Bremse, so dass der Pkw etwas zurückrollte und erst kurz vor dem Funkstreifenwagen zum Stehen kam. Der Fahrer händigte den Polizeibeamten aus dem Fahrzeug heraus sofort die Fahrzeugpapiere aus und gab an nicht im Besitz eines Führerscheines zu sei. Bei der weiteren Überprüfung des 20-jährigen Mannes aus Ludwigshafen wurden drogentypische Ausfallerscheinungen bei ihm festgestellt. Ein freiwillig durchgefühter Drogenvortest verlief im Hinblick auf den Konsum von Cannabis positiv. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss.

