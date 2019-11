Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 111119-994: Goldschmuck bei Einbruch gestohlen

Waldbröl (ots)

Am Freitag (8. November) haben Unbekannte in ein Haus im Lerchenweg eingebrochen. Die Täter waren mit Hebelwerkzeugen einem Fenster und einer Terrassentüre zu Leibe gerückt und hatten auf diese Weise Zugang zur Wohnung erhalten. Bei der Durchsuchung mehrerer Schränke fanden sie im Schlafzimmer Goldschmuck, mit dem sie ihre Flucht antraten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die in der Zeit zwischen 12.30 und 22.30 Uhr in dem Bereich gesehen worden sind, richten Sie bitte an die Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

