Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 101119-993: Kfz-Aufbrüche auf Parkplatz

Wiehl (ots)

Unbekannte haben am Sonntag (10. November) auf einem Parkplatz an der Autobahn in Wiehl die Scheiben von mehreren Autos eingeschlagen.

Im Tatzeitraum zwischen 1 Uhr und 3 Uhr schlugen die Täter in der Forster Straße die Scheiben eines silbernen Hyundai sowie eines grauen und eines schwarzen Skoda ein.

Über die Tatbeute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter 02261 81990.

