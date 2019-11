Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 101119-990: Schwarzer BMW gestohlen

Bergneustadt (ots)

Ein schwarzer BMW 520d ist im Zeitraum zwischen Donnerstag 21 Uhr und Freitag (8. November) 7:30 Uhr gestohlen worden.

Nach Angaben des Eigentümers, hatte dieser den BMW mit dem amtlichen Kennzeichen GM-AR 657 am Abend gegen 21 Uhr vor einem Wohnhaus in der Kölner Straße geparkt. Als er am nächsten Morgen zur Arbeit fahren wollte, war plötzlich sein Wagen verschwunden.

Hinweise bitte an das zuständige Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

