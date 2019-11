Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 081119-987: Bei Dunkelheit Fußgängerin erfasst

Wiehl (ots)

Eine 75-jährige Fußgängerin ist am frühen Donnerstagabend (7. November) von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden.

Die Seniorin ging um 17:50 Uhr auf dem Gehweg der Drabenderhöher Straße und wollte an der Einmündung Oskar-Hartmann-Straße, diese überqueren, um weiter in Richtung Marienberghausen zu gehen. Es herrschte bereits Dunkelheit und regnete leicht. Eine 60-jährige Wiehlerin fuhr zu dieser Zeit mit ihrem roten Opel Corsa auf der Drabenderhöher Straße in Fahrtrichtung Autobahn und beabsichtigte nach links in die Oskar-Hartmann-Straße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit der Fußgängerin, die stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Ein Rettungswagen brachte die verletzte 75-Jährige (Wiehlerin) zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

