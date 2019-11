Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 071119-985: Dunkel gekleidete Fußgängerin von Auto erfasst

Waldbröl (ots)

Schwere Verletzungen davongetragen hat eine Fußgängerin aus Waldbröl, die am Mittwochabend (6. November) auf der Kaiserstraße von einem Auto angefahren wurde. Die dunkel gekleidete 67-Jährige hatte nach Zeugenangaben gegen 17.55 Uhr die Kaiserstraße überqueren wollen und war dabei von dem Wagen eines 63-Jährigen aus Kirchhundem erfasst worden. Die Fußgängerin fiel nach dem Zusammenstoß auf die Fahrbahn und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie nach einer notärztlichen Behandlung am Unfallort in das Waldbröler Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Sicht zu Unfallzeit war durch die Dunkelheit und der regnerischen Witterung sehr eingeschränkt. Die Polizei empfiehlt dringend, sich als Fußgänger durch das Tragen von reflektierenden Materialien zu schützen, da diese die Erkennbarkeit drastisch erhöhen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell