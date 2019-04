Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg - Die Polizei warnt vor Trickbetrügern an der Haustüre

Freiburg (ots)

Am Freitag, 05. April war gegen 11.15 Uhr und gegen 15.30 Uhr war ein Trickbetrüger im Gutnauweg und in der Straße Schauinsland in Neuenburg unterwegs.

Im Gutnauweg hatte ein ca. 35 - 40-jähriger Mann mit südländischem Aussehen, ca. 170 cm groß, schwarze Haare, mit Bart und bekleidet mit einer dunklen Jacke, dunkler Hose und dunkler Schildmütze gegen 11.15 Uhr bei einer 85-jährigen Frau geklingelt und nach einem Glas Wasser gebeten. Als die ältere Dame das Glas wieder versorgen wollte, nutzte der Täter einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit und entwendete die Geldbörse der Dame mit rund 300 Euro Bargeld.

In der Straße Schauinsland war gegen 15.30 Uhr eine 81-Jährige Frau mit ihrem Rollator unterwegs und wurde vermutlich vom selben Täter gefragt, ob er dabei helfen solle, in die Wohnung zu gehen. Er hatte ebenfalls um ein Glas Wasser und ein Stück Brot gebeten. Die Dame war allerdings skeptisch und verweigerte dem Fremden den Zutritt. Hier konnte der Täter keine Beute machen.

Die Polizei rät zur Vorsicht und bittet darum, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen. Angehörige oder Nachbarn werden gebeten, den Vorfall mit älteren Menschen zu thematisieren und zu warnen. Der Polizeiposten in Neuenburg bittet um weitere Hinweise zu der Person oder um zeitnahe Kontaktaufnahme, unter der kostenlosen Notrufnummer 110 oder Tel. 07631-17880, sollte die Person nochmals in Erscheinung treten.

