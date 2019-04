Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Festnahme nach Haftbefehl

Freiburg (ots)

Breisach. Am Freitagnachmittag konnte gegen 16:30 Uhr am Grenzübergang durch Beamte des Polizeireviers Breisach ein 34-jähriger, französischer Staatsbürger festgenommen werden, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Außerdem konnten die Beamten feststellen, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand und trotzdem mit seinem Wagen am Straßenverkehr teilnahm. Diesbezüglich erwartet ihn eine Anzeige.

