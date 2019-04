Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim - Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Freiburg (ots)

Am 29. März, ereignete sich beim Bürgerhaus in Müllheim eine gefährliche Körperverletzung. Der Vorfall wurde der Polizei gegen 23.15 Uhr bekannt. Mehrere Personen schlugen auf einen männlichen Jugendlichen ein. Beim Eintreffen, der durch aufmerksame Passanten verständigten Polizei, hatten sich bereits alle Beteiligten in unbekannte Richtungen entfernt. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Müllheim unter der Telefonnummer 07631-17880 zu melden.

