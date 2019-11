POL-PDNW: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Bei Verkehrskontrollen am 26.11.2019 im Stadtgebiet von Neustadt gab es zahlreiche Beanstandungen. In der Amalienstraße kam es am Vormittag zu sechs Verstößen gegen das Handybenutzungsverbot während der Autofahrt, drei Autofahrer waren nicht angegurtet und ein Fahrer trug seine eingetragene Sehhilfe nicht. Am Nachmittag wurde eine Geschwindigkeitskontrolle im Schulbereich (30 km/h) in der Landwehrstraße durchgeführt. Hier waren insgesamt 12 Autofahrer zu schnell unterwegs, die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 55 km/h. Ein Autofahrer benutzte das Mobiltelefon während der Fahrt.

