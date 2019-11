Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: illegale Entsorgung von Altölkanistern in einem Waldweg zwischen Carlsberg und Wattenheim - Zeugenaufruf

Grünstadt (ots)

Die Polizeiinspektion Grünstadt bittet um Ihre Mithilfe. Unbekannter Täter entsorgte in einem Waldweg zwischen Carlsberg und Wattenheim an der L520 und dem dortigen großen Waldparkplatz "Wegweiser" gelegen, eine Vielzahl an Kanistern mit Altöl. Die Gesamtmenge des Altöls wird auf 70 Liter geschätzt. Als Tatzeitraum wird Dienstag der 26.11.2019, 17:00 Uhr, bis Mittwoch der 27.11.2019, 15:30 Uhr, angenommen Eine geringe Menge Altöl versickerte hierbei ins Erdreich, weshalb durch die Polizeibeamten ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Umganges mit Abfällen eingeleitet wurde. Aufgrund der Anzahl der Kanister ist davon auszugehen, dass der unbekannte Täter mit einem Fahrzeug unterwegs war. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt oder jede andere Polizeidienststelle.

