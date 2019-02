Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Eine Streitigkeit mit Folgen - Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Trunkenheit im Verkehr in Varel

Wilhelmshaven (ots)

varel. In der Nacht zum Freitag, 22:02.2019, schlug gegen kurz vor 2 Uhr ein 26 Jahre alter Mann in Varel, Wiefelsteder Straße, einem Gleichaltrigen mit der Faust ins Gesicht. Eine knappe halbe Stunde später sorgt dieselbe Person für einen erneuten Polizeieinsatz und wird von einer Streife alkoholisiert und in Schlangenlinie fahrend im Moorweg angetroffen. Aufgrund einer Atemalkoholkonzentration von 1,64 Promille wird eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 26-Jährigen leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Trunkenheit ein.

