Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Autofahrer verursacht beim Abbiegen Sturz zweier Fahrradfahrerinnnen

Recklinghausen (ots)

Donnerstag, gegen 7.45 Uhr, fuhr ein 59-jähriger Autofahrer aus Kempen auf der Bergstraße in Richtung Victoriastraße. Als er nach rechts in die Wiesenstraße abbiegen wollte, erfasste er eine 15-jährige Fahrradfahrerinnen aus Marl. Als diese stürzte, stürzte eine dahinter fahrende 17-jährige Fahrradfahrerin, auch aus Marl. Durch die Stürze wurden beide Radfahrerinnen so verletzt, dass sie zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell