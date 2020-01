Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Mit gestohlenem Auto Verkehrsunfall verursacht - Insassen flüchten zu Fuß

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 5.50 Uhr, fuhr der bislang unbekannte Fahrer eines silberfarbenen KIA Cerato die Weimerer Straße in richtung Leipziger Straße und stieß hier mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das geparkte Auto gegen ein weiteres geparktes Auto geschoben. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen sahen wie der Fahrer und ein Beifahrer ausstiegen und zu Fuß in Richtung Leipziger Straße flüchteten. Bei der Überprüfung des verursachenden KIA wurde festgestellt, dass dieser in Dortmund gestohlen worden war. Bei der Fahndung nach den Fahrzeuginsassen wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die beiden Fahrzeuginsassen konnten dabei nicht aufgespührt werden. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

