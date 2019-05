Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 22.05.2019: Linden: Ermittlungen nach Unfallflucht - 23-Jähriger erreicht gleich zwei Mal die "Höchstwerte"

Gießen (ots)

Wegen einer Trunkenheitsfahrt, einer Unfallflucht und einer erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung ermitteln Mitarbeiter der Polizeiautobahnstation gegen einen 23 - Jährigen aus Butzbach. Bei den Recherchen stellte sich heraus, dass der Butzbacher offenbar etwa 2,4 Promille hatte und zuvor mit 162 km/h statt der erlaubten 80 km/h unterwegs war. Die Folge waren eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins.

Angefangen hatte alles mit einer Unfallmeldung am frühen Samstagmorgen. Zeugen hatten der Polizei mitgeteilt, dass es gegen 05.10 Uhr auf der A 485 (Fahrtrichtung Langgöns) in Höhe der Anschlussstelle Linden zu einer Unfallflucht gekommen sei. Der Fahrer eines silberfarbenen BMW wollte offenbar von der A 485 abfahren und prallte gegen einen Fahrbahnteiler. Dabei wurde der BMW erheblich beschädigt. Durch das Fahrmanöver musste ein LKW - Fahrer, der neben dem BMW unterwegs war, ausweichen. Dabei wurde der PKW einer Autofahrerin, die wiederum neben dem Lasterfahrer unterwegs war, beschädigt. Der Fahrer des BMW fuhr aber dann davon und beging eine Unfallflucht.

Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnte eine Streife einen beschädigten BMW wenig später in der Gießener Pforte in Linden auffinden. Auf dem Fahrersitz stellten die Beamten eine männliche Person fest. Sie schlief fest und musste von den Beamten geweckt werden. Bei genauem Hinsehen stellte es sich heraus, dass es sich diesem BMW um das gesuchte "Unfallfahrzeug" handelt. Auch sprachen die Ermittlungen dafür, dass es sich bei dem schlafenden 23 - Jährigen aus Butzbach auch um den Fahrer handelt. Ein erster Alkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Der Verdächtige wurde festgenommen.

Bei den Recherchen stellte sich dann zu Wochenbeginn noch heraus, dass der 23 - Jähriger offenbar knapp 40 Minuten vor dem Unfall "geblitzt" wurde. Er war im Bereich Bergwerkswald auf der A485 mit 162 statt der erlaubten 80 km/h unterwegs.

Offenbar hatte der Butzbacher in der Nacht zum Samstag eine Diskothek in Gießen besucht, dort wohl einiges an Alkohol zu sich genommen und dann mit dem PKW weggefahren.

Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter der Rufnummer 06033 - 7043 5010.

