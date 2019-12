Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg

Mannheim

Mehrere alkoholisierte und unter Drogeneinfluss stehende Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Mannheim (ots)

Bei Verkehrskontrollen fielen heute Nacht gleich mehrere Fahrzeugführer auf, die alkoholisiert waren bzw. unter Drogeneinfluss standen.

In der Heidelberger Brückenstraße musste gegen 01.00 Uhr ein Sprinter-Fahrer seinen Klein-Lkw stehen lassen, weil er mit über 1,2 Promille unterwegs war. Um 03.00 Uhr bemerkte eine Streife ebenfalls in der Brückenstraße einen E-Roller Fahrer, der verbotenerweise eine zweite Person mitnahm. Bei dem 23-jährigen Fahrer konnte eine Atemalkoholkonzentration von über 0,5 Promille festgestellt werden. Eine halbe Stunde später konnte in der Kriegsstraße ein weiterer betrunkener 37-jähriger E-Roller-Fahrer bei einer Routinekontrolle festgestellt werden. Auch dieser hatte eine Atemalkoholkonzentration von über 0,5 Promille. Beide Fahrer müssen mit einem empfindlichen Bußgeld und einem vierwöchigen Fahrverbot rechnen. Um 03.50 Uhr stoppten die Beamten ein Mercedes-Fahrer in der Brückenstraße mit knapp 1 Promille. In Mannheim wurde gegen Mitternacht ein Renault-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehend in der Stengelhofstraße festgestellt. Auf der A 656 zw. Seckenheim und dem Autobahnkreuz Mannheim war die Fahrt für einen Audi-Fahrer unterwegs, der mit 0,75 Promille Atemalkohol unterwegs war.

