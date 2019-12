Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach

Rhein-Neckar-Kreis

Geparkten Pkw gerammt und aus dem Staub gemacht. Zeugen gesucht

Eberbach (ots)

Am Samstag, 30.11., zwischen 11:00 und 11:10 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Eberbach vermutlich beim Vorbeifahren einen auf dem gepflasterten Teil in Höhe des jüdischen Denkmals in der Weidenstraße / Einmündung Adolf-Knecht-Straße abgestellten grauen Pkw. Hierbei entstand am Fahrzeugheck ein Schaden von rund 500 Euro. Bei der Rückkehr fand der Halter des beschädigten Fahrzeugs lediglich einen Notizzettel an seiner Windschutzscheibe vor, auf dem eine unleserliche und unvollständige Telefonnummer vermerkt war. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach zu melden, Tel. 06271-9210-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

PvD

Ulrich Auer

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell