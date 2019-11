Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Brandgeruch im Müllschacht eines Hochhauses

Mannheim (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Stadt Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Am frühen Samstagmorgen wurde erneut Brandgeruch im Müllschacht eines Hochhauses in der Neckarpromenade festgestellt. Erst am 24.11.2019 war es zu einem Brandgeschehen im Müllabwurfschacht des Anwesens gekommen, welches durch die Berufsfeuerwehr Mannheim gelöscht worden war. Der Müllabwurfschacht ist seither in dem Gebäude gesperrt. Am frühen Samstagmorgen, 30.11.2019, nahm ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes im Hochhaus vermeintlichen Brandgeruch aus dem Müllabwurfschacht wahr. Die sofort alarmierte Berufsfeuerwehr konnte kein offenes Feuer feststellen. Mittels Wärmebildkamera wurde deshalb der Müllschacht auf 16 Etagen überprüft. Ein hierdurch festgestelltes Glutnest wurde durch die Feuerwehr beseitigt, ohne dass es zu einem offenen Feuer kam. Eine konkrete Gefährdung von Anwohnern konnte zu jeder Zeit ausgeschlossen werden. Evakuierungsmaßnahmen waren nicht erforderlich. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Tiefgarage zweitweise wegen der dort abgestellten Einsatzfahrzeuge gesperrt werden. Der durch das Glutnest entstandene Sachschaden wird als gering eingeschätzt. Die Ursache für die Hitzeentwicklung ist bislang nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim.

