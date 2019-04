Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei nimmt mutmaßlichen Räuber fest - Untersuchungshaft - Verbindungen zu weiteren Raub- und Diebstahlsdelikten

Essen (ots)

45307 E.-Kray: Am Freitagmorgen, 5. April gegen 9:20 Uhr, nahm die Essener Polizei einen mutmaßlichen Räuber vorläufig fest. Am Samstag ordnete ein Haftrichter Untersuchungshaft an.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 59-Jährigen aus Rumänien. Zusammen mit zwei Komplizen hatte er am Freitag versucht, eine 84-jährige Seniorin in einem Supermarkt an der Krayer Straße zu berauben.

Möglicherweise hatte das Trio zuvor beobachtet, dass die Seniorin an einem Bankautomaten Geld abgehoben hatte. Im Supermarkt selbst sprach ein bislang unbekannter Tatverdächtiger die Frau an und lenkte sie ab. Ihre Handtasche hatte sie auf ihrem Rollator abgelegt und damit nicht im Blick. So bemerkte sie nicht, wie der 59-jährige Tatverdächtige ihre Handtasche durchsuchte. Den Diebstahl wiederum konnte eine Zeugin beobachten. Ihr fiel zudem auf, dass ein dritter Tatverdächtiger versuchte, die Sicht auf die Tat zu versperren.

Während die Zeugin die Seniorin auf die Tat aufmerksam machte, wollten die drei Tatverdächtigen den Supermarkt schlagartig verlassen. Ein 28-jähriger Mitarbeiter wurde auf die Situation aufmerksam und lief den Flüchtenden hinterher. Er forderte den 59-Jährigen auf, stehen zu bleiben und hielt ihn fest. Der Mann riss sich jedoch los und verlor dabei seine Beute, das Portmonee der Seniorin.

Den Trubel nutzten die anderen beiden Tatverdächtigen um zu flüchten. Der 59-Jährige wiederum lief in eine Tiefgarage. Dorthin folgten ihm drei Zeugen. Sie konnten den Mann unter einem Fahrzeug ausmachen. Er hatte offenbar versucht, sich dort zu verstecken. Die drei Männer (30/22/22) konnten den Tatverdächtigen festhalten und den alarmierten Beamten übergeben.

Der 59-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Beamten durchsuchten ihn und fanden weiteres Bargeld, das sichergestellt wurde. Am Samstag wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

Das Trio steht zudem in dringendem Tatverdacht, bereits am 25. März einen Diebstahl in diesem Supermarkt begangen zu haben. Dem 59-Jährigen werden zudem weitere ähnlich gelagerte Delikte vorgeworfen. Zu diesen Vorfällen berichteten wir bereits am 20. November 2018 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4120819) und 17. Dezember 2018 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4145688).

Nun sucht der zuständige Ermittler die beiden flüchtigen Tatverdächtigen:

Der erste Tatverdächtige ist circa 180 cm groß, 50 bis 55 Jahre alt, hat graues kurzes Haar, eine normale körperliche Statur. Er trug eine schwarze Baseballkappe, eine schwarze Brille, einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißem Viereck in der Mitte, eine schwarze Lederjacke und dunkelblaue Schuhe der Marke "Nike".

Der oder die zweite Tatverdächtige ist circa 35 Jahre alt, etwa 180 cm groß und soll ein osteuropäisches Erscheinungsbild haben. Die Person hat schwarze Haare, lange schwarze Koteletten und eine auffällig große Nase. Sie ist schlank und trug eine beigefarbene, karierte Schirmmütze, einen schwarzen Anorak und eine schwarze Hose. Aufgrund der Hektik der Situation konnte das Geschlecht nicht sicher beschrieben werden!

Hinweise zu Identität und Aufenthalt der Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen. / AKoe

