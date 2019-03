Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried-Ichenheim - Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Neuried-Ichenheim (ots)

Nach einer Unfallflucht am Donnerstagmittag zwischen 11.45 und 12.30 Uhr sucht die Polizei nun nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr die Hauptstraße in Ichenheim. Höhe einer Bäckerei kollidierte er seitlich mit einem dort abgestellten roten Fiat Ducato. Der geparkte Wagen wurde dabei großflächig an der rechten Seite eingedellt. Es entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Personen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, die Beamten der Polizei Lahr unter der Telefonnummer 07821 277-0 zu kontaktieren. /ms

