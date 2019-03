Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Aufgefahren und leicht verletzt

Durmersheim (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der B 36 ein Verkehrsunfall. Ein 54-Jähriger wurde dabei leicht verletzt. Gegen 16.20 Uhr befuhr er die Bundesstraße in Richtung Rastatt, als er höhe Durmersheim an einer roten Ampel hätte halten müssen. Dies erkannte der Ford-Fahrer wohl zu spät und fuhr infolgedessen auf einen bereits stehenden Volkswagen auf. Beide Autos wurden durch den Aufprall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro. /ms

