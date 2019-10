POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Mittwoch/Donnerstag, d. 30./31.10.2019

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Mittwochmittag, gegen 12.45 Uhr befuhren eine 38- Jährige aus Aurich, ein 40-Jähriger aus Aurich und eine 35-Jährige aus Westerholt, mit ihren jeweiligen Fahrzeugen hintereinander, die Moordorfer Straße in Aurich, in Richtung Tannenhausen. Als die 38-Jährige Pkw-Führerin und dementsprechend der 40-jährige Pkw-Führer verkehrsbedingt halten müssen, fuhr die 35-Jährige Frau mit ihrem Pkw aus Unachtsamkeit auf. Die drei Pkws wurden ineinandergeschoben, so dass an sämtlichen Fahrzeugen insgesamt ein Sachschaden im dreistelligen Bereich entstand, verletzt wurde niemand.

Auffahrunfall

Am Mittwochnachmittag, gegen 16.50 Uhr befuhr ein 49-Jähriger aus Ihlow mit seinem Pkw und Anhänger, die Esenser Straße in Aurich, Richtung Innenstadt. Er ordnete sich auf die Rechtsabbiegerspur in Richtung Von-Jheringstraße ein und musste an der dortigen Lichtzeichenanlage halten. Dies erkannte ein 49-jähriger Führer einer Land- oder Forstwirtschaftlichen Zugmaschine aus Eversmeer zu spät, und fuhr auf den Pkw mit Anhänger auf. An dem Pkw und Anhänger entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Pkw-Führerin unter Drogeneinfluss

Am Mittwochabend, gegen 20.35 Uhr wurden Polizeibeamte auf einen Pkw aufmerksam, welcher extrem auffällig fuhr. Zeugen berichteten, dass der Pkw die Dornumer Straße in Richtung Aurich befuhr, mehrmals in den Gegenverkehr und auf den Grünstreifen steuerte. Glücklicherweise ist es zu keinem Verkehrsunfall gekommen und die eingesetzten Beamten konnten den Pkw stoppen und kontrollieren. Am Steuer wurde eine 63-jährige Frau aus Aurich festgestellt. Nachdem ein freiwilliger Atemalkoholtest negativ war, zeigte der darauffolgende, freiwillige Drogentest eine eindeutige Beeinflussung an. Folglich wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Pkw-Führer unter Alkoholeinfluss

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 4.00 Uhr wurden Polizeibeamte auf einen Pkw aufmerksam, welcher die Emder Straße in Richtung Moordorf befuhr und dessen Führer ein sehr auffälliges Fahrverhalten an den Tag legte. Er fuhr in deutlichen Schlangenlinien und geriet mehrmals auf die Berme. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle nahmen die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch bei dem 22-jährigen Fahrzeugführer aus Südbrookmerland fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1.54 Promille, so dass ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutentnahme entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde.

Kriminalitätsgeschehen

Abfallpresse brannte

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am Mittwochabend, gegen 19.40 Uhr eine Abfallpresse auf dem Gelände eines Supermarktes am Dreekamp in Aurich in Brand. Der Brand wurde rechtzeitig von Mitarbeitern entdeckt, so dass es zu keiner offenen Flammentwicklung kam. Die verständigte, freiwillige Feuerwehr aus Haxtum konnte den Brand zeitnah löschen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Körperverletzung in Drogerie

Ein 26-jähriger Norder schlägt am Mittwochabend gegen 17:30 Uhr einer 25-jährigen Frau aus Norden in einer Drogerie auf den linken Arm und verletzt sich dabei leicht. Die junge Frau ist schwanger und stellt Strafantrag gegen den Beschuldigten. Zeugen haben den Vorfall beobachtet. Die herbeigerufene Polizei schlichtet den Vorfall und leitet ein entsprechendes Strafverfahren ein.

Norden - Polenböller gezündet

Anwohner der Linteler Straße vernehmen am späten Mittwochabend gegen 22:30 Uhr sehr laute Knallgeräusche und beobachten eine flüchtende Jugendgruppe. Der Verursacher, ein alkoholisierter 17-jähriger Jugendlicher aus Norden, kann durch eine Streifenbesatzung in der näheren Umgebung festgestellt und in die Obhut von Bekannten gegeben werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

PK Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund -Sachbeschädigung

Am frühen Morgen des 31.10.2019, gegen 01:30 Uhr, schlugen unbekannte Personen das Schlafzimmerfenster eines 25-jährigen Wittmunders in der Friedenstraße ein. Anschließend flüchteten die Täter. Durch einen Zeugen konnte ein vierköpfige Personengruppe im Nahbereich gesehen werden. Zeugen, die Hinweise zu dieser Gruppe oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wittmund unter 04462/9110 in Verbindung zu setzen.

Wittmund - Sachbeschädigung an PKW

Auf unbekannte Weise wurde die hintere linke Tür, eines auf dem Parkplatz des Krankenhauses Wittmund am Dohuser Weg abgestellten BMW, zerkratzt. Hinweise zur Entstehung der Beschädigung bzw. zu deren Verursacher nimmt die Polizei in Wittmund unter 04462/9110 entgegen.

Wittmund - Einbruch in einen Schuppen

Unbekannte Täter nutzten die Gelegenheit und drangen in einem unbeobachteten Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in einen Schuppen am Hohebarger Weg in Wittmund ein. Dort entwendeten sie nach bisherigem Ermittlungsstand einen Kompressor der Marke "Scheppach" und eine Bohrmaschine der Marke "Makita". Zeugenhinweise werden bei der Polizei Wittmund unter 04462/9110 erbeten.

Wiesedermeer - Versuchter Einbruch in PKW

Ebenfalls unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Montagabend bis Mittwochmorgen durch das Aufhebeln der Fahrertür in einen VW Tiguan einzudrigen. Das Fahrzeug stand geparkt auf einem Grundstück an der Wiesedermeerer Hauptstraße. Zeugen, die Hinweise zu der Beschädigung und deren Entstehung geben können, werden gebeten, sich unter 04462/9110 mit der Polizei in Wittmund in Verbindung zu setzen.

