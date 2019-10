Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Fahrraddiebstähle in Innenstadt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Fahrraddiebstähle in Innenstadt

In der Auricher Innenstadt sind in den letzten Tagen vermehrt Fahrräder und Pedelecs gestohlen worden. Insbesondere Fahrräder der Marke "Bulls" wurden entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Zusammenhang möglicherweise verdächtige Beobachtungen wahrgenommen haben, um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Die Polizei rät Fahrradeigentümern, auf die Sicherung ihres Fahrrads zu achten. Den besten Diebstahlschutz bieten etwa stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser. Zudem rät die Polizei, Fahrräder auch bei kurzen Stopps nicht nur abzuschließen, sondern den Fahrradrahmen immer auch an einen festen Fahrradständer oder einen anderen fest verankerten Gegenstand anzuschließen.

Mehr Tipps zum Thema Fahrraddiebstahl gibt es unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell