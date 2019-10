POL-AUR: Wittmund - Schaufel überfahren

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag gegen 7:15 Uhr auf der Straße Abens in Wittmund ereignet. Der Fahrer eines Skoda Octavia war in Fahrtrichtung Esens unterwegs, als ein Transporter vor ihm eine auf der Straße liegende Schaufel überfuhr. Der Skoda-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr die Schaufel ebenfalls. Sein Wagen wurde dadurch beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Fahrer des Transporters. Wer Hinweise auf den Verursacher bzw. den Besitzer der Schaufel geben kann, wird ebenfalls gebeten sich zu melden unter Telefon 04462 9110.

