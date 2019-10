Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch in Seniorenheim; Wiesmoor - Einbruch in Sportgeschäft

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Seniorenheim

Am Dienstag ist in ein Seniorenheim an der Tannenbergstraße in Aurich eingebrochen worden. Der Täter verschaffte sich gegen 9:25 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Zimmer eines Bewohners und entwendete mehrere Taschenuhren. Er flüchtete in Richtung Westgaster Weg. Zeugen, die zur Tatzeit gegen 9:25 Uhr in dem Bereich des Kanals, Ecke Westgaster Weg, etwas beobachtet haben, werden um Hinweise gebeten. Der Täter soll zwischen 1,70 m und 1,80 m groß gewesen sein und dunkle Kleidung getragen haben. Möglicherweise trug er ein schwarzes Kapuzenshirt. Hinweise nimmt die Polizei in Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Wiesmoor - Einbruch in Sportgeschäft

In ein Sportgeschäft in Wiesmoor ist in der Nacht zu Mittwoch eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Ladengeschäft an der Hauptstraße und durchsuchten die Räumlichkeiten. Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04944 9169110.

