Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Schwelbrand im Keller eines Mehrfamilienhauses - Feuer konnte frühzeitig gelöscht werden

Kassel (ots)

Wie die Feuerwehr der Stadt Kassel am späten Dienstagabend, gegen 21:40 Uhr der Kasseler Polizeileitstelle mitteilte, hatte kurz zuvor die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses der Keplerstraße angerufen und den Verdacht eines Brandes in den Kellerräumen übermittelt. Als die Streife des Polizeireviers Nord am oben genannten Einsatzort eintraf, waren die Arbeiten der Feuerwehr bereits in vollem Gange. Der Einsatzleiter der Feuerwehr teilte den Polizisten mit, dass die stark verqualmten Kellerräume gerade nach einem möglichen Brandherd durchsucht werden, dieser aber aktuell noch nicht lokalisiert sei. Kurze Zeit später konnte dann aber Entwarnung für die Hausbewohner gegeben werden. Die im Haus befindlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten nämlich in einem der Kellerverschläge eine achtlos in den Papiermüll geworfene Zigarettenkippe als Ursache für den beginnenden Schwelbrand, im wahrsten Sinne des Wortes, ausmachen. Einen Brandschaden am oder im Gebäude stellten die Ermittler später nicht fest.

Nur eine 52-jährige Frau, die den Qualm beim Öffnen des Kellers bemerkt hatte, so berichtet die eingesetzte Polizeistreife, musste zunächst vorsorglich durch einen Rettungswagen untersucht werden. Letztlich konnten nach Einsatzende wieder alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

