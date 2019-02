Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Oberweser: Wohnmobile aufgebrochen und mehrfach Sitze geklaut - Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Als die Eigentümer eines Wohnmobilverleihs am vergangen Samstag zu ihrem Firmen-Standort in Oberweser-Gottstreu kamen, mussten sie entsetzt feststellen, dass unbekannte Täter zwischen Freitag, 14:00 Uhr und Samstag, 14:30 Uhr auf ihrem Firmengelände eingestiegen waren. Die Besitzer fanden nämlich mehrere ihrer Wohnmobile, die normalerweise der Vermietung dienen, aufgebrochen vor. Bei genauerer Nachschau stellten sie fest, dass die bislang noch unbekannten Täter zunächst bei fünf Wohnmobilen die Dreiecksscheiben des Fahrerfensters einschlugen, dort die jeweiligen Fahrer- und Beifahrersitze abschraubten und dann abtransportierten. Dazu sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Wie die aufnehmenden Beamten der Polizeistation Hofgeismar mitteilen, durchschnitten die Täter zunächst einen Maschendrahtzaun, um anschließend auf das besagte Firmengelände zu gelangen. Dort bauten sie ganz gezielt die bereits erwähnten Sitze aus und klauten diese. Da die Diebe kein weiteres Stehlgut aus den fünf aufgebrochenen Wohnmobilen mitnahmen und zwei weitere Wohnmobile zwar öffneten, sich dort aber gar keine Beute zu sichern versuchten, ist davon auszugehen, dass die Langfinger es ganz bewusst nur auf die entwendeten Sitze abgesehen hatten. Den Sachschaden beziffert die Polizei indes vorläufig auf 5.000 Euro und den Stehlschaden auf 20.000 Euro.

Die ermittelnden Beamten der Polizei in Hofgeismar fragen nun, ob jemand in den Tagen vor Freitag oder im Verlauf des Freitagnachmittags bis Samstagmittag etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, insbesondere Personen und Fahrzeuge, die nicht in das Ortsbild der Gemeinde Oberweser passten. Da es regelmäßig so ist, dass die Diebe solche Objekte einige Tage vorher ausbaldowern, bittet die Polizisten jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen die etwas beobachtet haben, rufen bitte bei der Polizei in Hofgeismar unter 05671 - 99280 oder beim Polizeipräsidium in Kassel unter 0561- 9100 an.

